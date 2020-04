Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Dybala verso il prolungamento

Ultime Juve, Dybala pronto al rinnovo. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri valutano il piano per trattenere la stella argentina a Torino in attesa di Icardi.

L’argentino era sbarcato a Torino nel 2015. Nell’aprile 2017 la Joya firmava per cinque stagioni il rinnovo e se la pandemia non avesse fermato il mondo il dg Fabio Paratici e l’agente del sudamericano si sarebbero già incontrati per concludere una terza firma.

Non è stato possibile, per il momento ci si limita a una serie di messaggi, telefonate e videochiamate.

L’agente ha capito che il virus porterà a qualche contrazione economica Occorrerà calma, ma il nuovo contratto attorno al quale la Juve e Jorge Antun possono incontrarsi comporterebbe il mantenimento dell’ingaggio attuale (di base sono 7 milioni di euro netti), magari a salire nei prossimi anni. Ma l’idea è quella di tenere Dybala a vita nella Juve, come fosse un nuovo Del Piero.

Ultime Juve: cessione scongiurata?

Ad oggi il contratto del calciatore è in scadenza il 30 giugno 2022, per molti il suo prezzo è superiore ai 100 milioni di euro e per i portali di calcio dedicati è fermo a 72 milioni.

Il rinnovo, infatti, servirebbe anche a dare maggiori garanzie alla Juventus in caso in cui arrivi un’offerta folle. E’ vero l’ex Palermo firmerebbe “a vita” ma in quel caso le parti sono d’accordo: valutare l’offertona sarebbe inevitabile.