Calciomercato Juventus, Benzema sponsorizzato da Ronaldo per l’attacco

Calciomercato Juventus: Benzema il nuovo nome

Calcio Mercato Juventus Benzema | La Juventus si riconferma ancora una volta come una delle squadre più attive sul mercato, e il ds Paratici sta già pensando a come andare a rinforzare tutti i reparti. Oltre ai vari cambiamenti che saranno apportati alla difesa e al centrocampo, occhio soprattutto a cosa potrà succedere in attacco, dove con molte probabilità sarà presa un’altra punta. I nomi sul taccuino sono tanti e tutti molto interessanti, e pare che nella lista sia spuntato un altro profilo molto suggestivo: Karim Benzema, bomber del Real Madrid.

Il centravanti francese è certamente tra i più letali al mondo nel suo ruolo, e l’arrivo a Torino sarebbe sponsorizzato direttamente da Cristiano Ronaldo, suo ex compagno ai Blancos. Un’investitura molto importante, e che senza dubbio renderebbe la trattativa più semplice. A riportarlo è Don Balon.

Juventus-Benzema: bianconeri pronti ad accontentare il francese

Benzema pare sia un obiettivo concreto per la Juventus, pronta a sferrare un assalto decisivo quando sarà il momento. L’attaccante francese, nonostante abbia un legame indissolubile con il Real Madrid, si è detto più volte pronto ad una nuova avventurare al di fuori dalla Spagna. Torino potrebbe essere una destinazione gradita, specie con 9 milioni di euro a stagione pronti sul piatto.