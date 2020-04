Quique Setién, allenatore attuale del Barcellona, ha rivelato il futuro di Leo Messi, un po’ incerto dopo le incomprensioni degli ultimi mesi con la dirigenza.

Calcio mercato Inter, Setién anticipa Messi: “Concluderà la carriera al Camp Nou”

Il tecnico spagnolo ha sostituito dal 13 gennaio Valverde. Fino ad allora aveva allenato il Betis Sevilla e si è fatto conoscere ancor prima con il Las Palmas. Il Barcellona ha puntato su Quique Setién, sorprendendo un po’ tutti con questa scelta, e ora il tecnico sembra essere soddisfatto tanto da voler un rinnovo: “Ho firmato un contratto di un anno e mezzo, ma spero di finire il mio impegno e rinnovarlo“.

L’allenatore blaugrana ha anche svelato un dettaglio che interessa all’Inter nell’intervista esclusiva per TV3: “Messi terminerà la sua carriera al Camp Nou“. Speranza o previsione? Ovviamente, Setién vorrebbe mantenere uno dei giocatori più forti al mondo nel proprio organico per la prossima stagione ma non è così scontato.

Il futuro di Messi ancora al Barca?

Recentemente, sui giornali il nome di Messi all’Inter viene accostato varie volte per diversi motivi. Uno su tutti è per Lautaro Martinez. L’attaccante neroazzurro è molto apprezzato da Leo che lo vorrebbe come compagno di squadra. Naturalmente, dato che la Pulce ha un contratto particolare, alla fine di quest’anno potrebbe lasciare il Barcellona. Questa potrebbe essere l’estate giusta, poiché ci sono state divergenze con la presidenza per le parole tra Abidal e lo stesso Messi. Inoltre, l’argentino ha difeso i suoi compagni qualche settimana fa sul taglio stipendi, che secondo i media tardava ad arrivare. Dunque, rapporto un po’ incrinato e potrebbe spettare a Setién ricucirlo.