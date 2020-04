Calciomercato Inter: Giroud pronto a firmare, chiuderà la carriera a Milano

Ultime Inter: Giroud sempre più vicino

Calciomercato Inter news Giroud Chelsea | Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, è pronto a lasciare il club inglese. L’attaccante francese andrà in scadenza il prossimo giugno e sarà dunque possibile chiudere il colpo a parametro zero. Sul calciatore c’è anche la Lazio, ma i nerazzurri sembrano sempre più vicino alla chiusura della trattativa. Giroud non rinnoverà con il Chelsea questo è sicuro e non vuole restare in Premier League. Pronto dunque il posto a Milano come vice-Lukaku, andando a ritrovare Antonio Conte che ha già avuto al Chelsea, dove hanno vinto un campionato. L’accordo ora sembra più vicino.

Calciomercato Inter, Giroud: pronto il biennale con opzione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore classe 1986 (34 anni il prossimo settembre) è deciso ad accettare l’Inter che ha pronto un contratto biennale con opzione per il terzo. Giroud, che al Chelsea guadagna 8 milioni a stagione, è pronto a ridursi l’ingaggio per restare a vita a Milano. L’attaccante, infatti, chiede di chiudere la carriera calcistica in Serie A con la maglia nerazzurra. L’Inter è decisa e Giroud è pronto a firmare, Conte presto potrà riabbracciare il suo ex attaccante. Queste le parole di Olivier nei giorni scorsi: “Fino al 31 gennaio ho sperato di andare all’Inter. Avevo parlato con Conte, era il progetto più solido”.