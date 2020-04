L’impressionante crescita del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è stata notata anche in Spagna, sponda Real Madrid. I Blancos vogliono rinnovare il reparto difensivo.

Calciomercato Inter, Bastoni è il nuovo obiettivo del Real Madrid

Zidane non è contento del suo reparto difensivo e delle deludenti prestazioni di Eder Militao, acquistato dal Porto la scorsa estate per 50 milioni di euro. Dunque, il Real Madrid sta cercando nuovi prospetti difensivi e la ricerca, secondo Fichajes.net, sembra possa portare ad un giocatore neroazzurro. Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter, è entrato nel mirino del Real Madrid. La sua stagione fino a questo punto è stata particolarmente positiva, tant’è che ha relegato spesso in panchina il suo compagno di squadra Godin. I Blancos vogliono tentare un sondaggio anche per De Ligt della Juventus, quest’ultimo però difficilmente lascerà già Torino. Per Bastoni si prospetta un’estate calda.

Bastoni, crescita esponenziale: brucia tutte le tappe

Il pupillo di Conte, classe 1999, ha esordito con l’Atalanta nella stagione 2016/17. Prontamente acquistato dall’Inter, Bastoni è rimasto a Bergamo in prestito e poi è andato al Parma la scorsa stagione. E dopo un’ottima annata, caratterizzata anche dal suo primo gol in A, è arrivata la chiamata dalla prima squadra neroazzurra. Così, quest’anno si è ritagliato un posto al fianco dei due giganti De Vrij e Skriniar. Il contratto di Alessandro terminerà nel 2023 e non sarà facile portarlo via da Milano. Dunque, servirà un grosso sforzo economico per il Real, se vuole davvero puntare sul talento dell’Under-21 azzurra, già selezionato per uno stage da Roberto Mancini nella Nazionale maggiore.