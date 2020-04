Calciomercato Inter: Aubameyang o Griezmann, la situazione

Calciomercato Inter: Aubameyang o Griezmann per il dopo Lautaro?

Ultime Inter: Aubameyang o Griezmann possono arrivare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro dell’attacco nerazzurro è legato a quello di Lautaro Martinez.

La società milanese non vuole farsi trovare impreparata se l’attaccante a un certo punto decidesse di andare al Barça.

Ultime Inter: corsa a due

Il nome di Griezmann è una provocazione ma non troppo: visto che il Barça, anche per gli effetti del coronavirus, difficilmente potrebbe pagare il cartellino del Toro.

Per questo inserire il campione del Mondo nell’affare sarebbe una buona idea.

L’attaccante è arrivaot un anno fa dopo esser stato a lungo inseguito catalani e preso a 120 milioni.

L’attaccante non ha fatto benissimo e nello spogliatoio la sua voce è rimasta nelle retrovie. Ecco perché non è impossibile un suo addio in caso di arrivo di Lautaro. Il problema per l’Inter è lo stipendio da 17 milioni a stagione.

Un altro nome che va tenuto caldo per i gol di domani è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, che lascerà l’Arsenal. L’attaccante gabonese è in scadenza nel 2021, ha una valutazione di 70 milioni ma non ad un anno dalla scadenza.

I Gunners lo pagarono 64 nel gennaio 2018, ma oggi si potrebbe chiudere alla metà. Il calciatore, che all’Arsena ha segnato con continuità, piace a molti.

L’Inter lo aveva sondato prima del colpo Lukaku e potrebbe tornare sul calciatore.