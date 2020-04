Calciomercato Inter: Arthur per Lautaro, ma la clausola è un problema

Ultime Inter: Arthur è la contropartita giusta per Lautaro Martinez. come riportato da Tuttosport, tra tutti i calciatori offerti dal Barcellona solo uno corrisponde a tutti i parametri imposti dall’Inter. Per prezzo, rendimento in campo, età ed ingaggio.

Un bel problema per il Barcellona che non vuole pagare la clausola di Latuaro Martinez.

Ultime Inter: problema clausola, da esercitare prima che finisca il campionato?

In generale l’idea dell’Inter è chiara: Martinez non spingerà per l’addio, ovviamente il club di Suning sarà ben felice di trattenerlo, alzandogli l’ingaggio dagli attuali 2.5 milioni ad almeno 4, ma probabilmente servirà una proposta superiore per cancellare la clausola.

Questa oggi rappresenta un bel problema: perchè vale 111 milioni ma se la stagione riprenderà rischia di far saltare il banco.

Il motivo? E’ esercitabile solo fra l’1 e il 15 luglio, un problema visto che si giocherà e dunque non potrà essere attivata dai club stranieri. Se invece l’annata non dovesse ripartire, quella cifra sarà il punto di partenza per una trattativa. Nel senso: o il Barcellona (oppure il City o qualunque altro club volesse inserirsi) pagherà questa cifra, o dovrà convincere l’Inter a cedere per 70-80 milioni più diverse contropartite. Ma come detto, all’Inter ora piace solo il centrocampista brasiliano.