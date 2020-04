I 6 giovani talenti da tenere d’occhio la prossima stagione

Il calcio si ferma, il talento no

Il mondo del calcio ha senza dubbio subito uno scossone senza precedenti, e ad oggi prevedere l’esito della stagione attuale è praticamente impossibile. I calendari potrebbero riprendere in estate o non riprendere affatto, e intanto i dubbi sul futuro continuano a crescere. A noi però, piace comunque parlare di calcio giocato, ed in particolare su un fattore che ci da non poche garanzie per il domani: i giovani talenti europei. Questa la nostra lista sui 6 prospetti da tenere d’occhio la prossima stagione.

Hudson-Odoi

Inglese, velocissimo e con una tecnica devastante. Hudson-Odoi è probabilmente uno dei migliori prospetti della Premier League, e con la maglia del Chelsea è riuscito ad aver un buon impatto sia sotto la guida di Sarri lo scorso anno, sia con Lampard in questa stagione. Qualche problema fisico e di testa ha condizionato parte della sua crescita fin qui, ma l’ex Academy dei Blues è senza dubbio un giocatore da tenere d’occhio nella prossima annata. A 19 anni è già riuscito a guadagnarsi la stima di tantissime pretendenti, tra cui il Bayern Monaco, che scorso anno è arrivato ad offrirgli uno stipendio da più di 100.000 sterline a settimana.

Greenwood

Si sa, il Manchester United non sta attraversando un’epoca storica fortunata, o quanto meno vincente. Occhio però ai soliti giovani Red Devils, che da sempre hanno rappresentato il fiore all’occhiello del panorama calcistico europeo. Parliamo anche e soprattutto di Mason Greenwood, attaccante 18enne che ha già fatto vedere tantissime qualità. Solskjaer non ci ha pensato due volte a schierarlo più volte titolare, e specie in Europa League ha deliziato i telespettatori con grandi giocate. Tanta tecnica e dinamismo per l’inglese, che sicuramente ci farà vedere grandissime cose da qui a breve.

Esposito

Arriviamo finalmente in Italia, patria di grandi talenti, e scopritrice di nuovi orizzonti calcistici. Andiamo ad osservare con più attenzione l’Inter, che ha da sempre una grande cantera, e che anche in questi ultimi mesi è riuscita a sfornare un prospetto come non se ne vedevano da anni. Parliamo di Sebastiano Esposito, centravanti nerazzurro che è riuscito a togliersi più di qualche soddisfazione sotto la guida di Conte. Il suo impatto in prima squadra si è fatto sentire, ma i due colossi Lautaro e Lukaku non gli hanno permesso di giocare tantissimo. L’interesse di tante pretendenti continua ad esserci, ma l’Inter ha parlato chiaro: Esposito non si tocca, è e sarà un patrimonio per la squadra.

Martinelli

Torniamo in Premier League, e più nello specifico nell’Arsenal. I Gunners storicamente non hanno mai badato a spese in campioni, ma ciò che ha davvero influito nel corso degli anni è stato l’impatto dei giovani nel corso del tempo. Chissà quanti rimpianti possa avere Wenger, specie se in squadra c’è un certo Martinelli, assolutamente devastante sia in campionato che in Europa League. L’italo-brasiliano promette benissimo, e di certo non è da tutti far sdraiare letteralmente uno come Kantè nel derby di Londra. Occhio al suo impatto e alla sua valutazione, l’Olimpo del calcio lo aspetta.

Hagi

Ci siamo soffermati tanto sui maggiori campionati, ma diamo uno sguardo anche altrove, stavolta in Scozia. Nei Rangers guidati da Gerrard c’è un giocatore che più di tutti pensiamo possa arrivare davvero in alto: Ianis Hagi, figlio di Georghe. Il figlio d’arte ha militato anche nel Genk, e nelle sfide contro le italiane in Champions League ha già dimostrato di avere le giuste qualità per guadagnarsi un salto di qualità. Per ora sta facendo gavetta, ma non è da escludere che già nei prossimi mesi possa arrivare in un club più prestigioso e più in vista. Il romeno ha davvero tutto per esplodere, deve solo volerlo.

Kabak

Arrivati alla fine di questa lista possiamo finalmente concludere con un altro tipo di giocatore: un difensore che gioca in Germania. Il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund ci hanno abituato a rose giovani e interessanti, ma non parleremo di questo. Ci soffermeremo sullo Schalke04, squadra in cui milita Kabak, centrale turco classe 2000 che è stato già inserito nella lista dei 50 giovani più interessanti di questa stagione. Il giocatore è stato anche accostato al Milan quando giocava nel Galatasaray, ma alla fine la sua scelta è stata quella di crescere in Bundes. Una scelta importante e che può aprirgli diverse strade: che possa finalmente esplodere e giungere in Italia? Noi ce lo auguriamo.

Di:Christian Mattera