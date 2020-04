Ultime Milan, Rangnick sarebbe arrivato senza coronavirus

Ultime Milan, Rangnick a Milano senza Covid-19. Come riportato da Sky Sport, il club rossonero non ha mai avuto dubbi. Il Milan, senza l’arrivo del virus in Italia, avrebbe preso il tecnico spagnolo per la panchina.

Se il campionato fosse finito regolarmente, Rangnick al 99% sarebbe stato l’allenatore del Milan. Si parlava di un accordo raggiunto il 23 dicembre 2019 per far sì che l’allenatore tedesco diventasse il manager dei rossoneri il prossimo anno. Questo stop ha impedito a Rangnick di programmare la stagione.

Per questo motivo, anche il budget a sua disposizione sarebbe cambiato ed inoltre avrebbe avuto meno tempo.

Il Milan ha fatto un sondaggio anche per altri allenatori come Marcelino e Emery ma se fosse per Maldini la conferma di Pioli sarebbe già arrivata.

Il problema è che anche Maldini sta riflettendo sulla sua permanenza. L’ex capitano potrebbe andar via anche per lo smacco dovuto all’addio di Boban, sia lui che Massara potrebbero andare via a meno di nuovi accordi con la proprietà.

Ultime Milan: staff da rifondare

Ora i rossoneri riflettono su cosa cambiare e chi portare a Milano anche sul piano dirigenziale. Non solo il tecnico Pioli, che potrebbe essere riconfermato nonostante tutto, ma anche la quadro societario è da rivedere.