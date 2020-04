Tweet on Twitter

Ultime Inter, l’ex De Boer: “Avrei voluto essere positivo”

Notizie Inter | Frank de Boer, ex allenatore dell’Inter e attuale tecnico dell’Atlanta United, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ad AD.

Il tecnico è tornato sul suo test per il Coronavirus esprimendo la sua quasi delusione per l’esito. Dopo che alcuni membri del suo staff, compreso l’allenatore dei portieri, avevano manifestato i sintomi del Covid-19, Frank de Boer ha deciso di sottoporsi al test per capire la natura del problema.

Tuttavia, dopo essere risultato negativo, l’ex allenatore dell’Inter ha espresso la sua delusione per l’esito:

«Abbiamo fatto il test e io sono risultato negativo. Da una parte sono felice, anche se forse avrei preferito positivo perché in questo modo ora sarei sano e immune».

Ultime Inter, il tecnico sulla ripresa

De Boer ha poi parlato anche di un’eventuale ripresa del campionato di MLS, dove attualmente allena e sta provando a portare la sua squadra al titolo: