Serie A, Malagò: “Ripresa? Senza vincitori e vinti”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN soffermandosi sulla ripresa del massimo campionato e sugli effetti dell’epidemia nel mondo del calcio.

Le parole del numero 1 del CONI

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Penso che ci sia un momento per tutto. Vuoi essere il presidente di una Federazione? Questo è il momento di prendere una decisione“. Il riferimento a Giovanni Gravina, di recente venuto ad un confronto verbale con lo stesso Malagò è fin troppo evidente. “Ci vorrebbe una soluzione che non determini vincitori e vinti, uno scenario in cui perdano qualcosa. Fare in modo che il calcio possa ripartire il prima possibile, a prescindere da questa stagione“.

Sugli Europei del 2020: “Rinviarlo è stata una decisione sacrosanta. Se già una partita a porte chiuse ci sembra strana, immaginiamo un Europeo, peraltro coi biglietti già venduti. L’anno prossimo sarà uno dei motivi della rinascita del calcio. Un anno in più di esperienza per la nostra Nazionale sarà importante, Mancini è uno che pondera bene le parole e se ha detto che saremo più forti ha ragione a dirlo“.

Serie A, si potrà davvero ricominciare?

Il quadro è chiaro. La prima parola spetterà al Comitato Tecnico-Scientifico, che dovrà esaminare se ci sono le condizioni sanitarie per tornare in campo. Con ogni probabilità, sarà un parere negativo, come emerso ieri pomeriggio durante la lettura del bollettino della Protezione Civile. Tuttavia, è altrettanto chiaro come l’ultima parola spetterà invece al decisore politico, dalle pressioni che questo riceverà da parte del mondo del calcio e dalla volontà di assumersi una decisione in controtendenza rispetto al parere dei medici.