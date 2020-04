Serie A, Castellacci: “Nemmeno in Cina si gioca ancora”

Ultime Serie A | Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale e oggi in Cina, ha parlato di una eventuale ripresa dei campionati di calcio anche in Italia nel corso di un’intervista concessa alla Stampa:

“In Cina nonostante due o tre mesi di vantaggio sull’emergenza, non si parla ancora di tornar in campo.

Le linee guida sono giusti, anzi ineccepibili nella teoria. Ma tutte le società possono mettere e mantenere in sicurezza i centri sportivi? Ci sono strutture adatte?

Vi ricordo che bisognerebbe creare tanti piccoli spogliatoi? Che staff medico servirebbe per controllare tutti i giorni i calciatori impegnati ma non solo”.

Serie A, il protocollo per tornare a giocare

Castellacci ha poi parlato di cosa servirebbe per tornare in campo:

“Andrebbero controllati anche tecnici e persone a contatto con la squadra. Inoltre bisognerebbe fare di continuo i tamponi? In A forse si può riuscire, anche se esistono realtà territoriali diverse, ma come si fa in B e in C.