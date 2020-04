Rai Sport, è morto Franco Lauro: lutto nel mondo del giornalismo

Rai Sport, lutto nel mondo del giornalismo: si è spento a 58 anni, Franco Lauro

Rai Sport – E’ morto Franco Lauro | E’ arrivata la triste notizia del collega di Rai Sport. Il volto noto e conduttore storico della Rai, Franco Lauro, si è spento all’età di 58 anni. Lascia i propri cari, lo hanno rivelato direttamente dal sito de Il Mattino e i motivi non sono ancora molto chiari. Il giornalista è stato colto da un malore nella giornata di oggi e a niente sono servite le assistenze mediche che sono arrivate nella sua abitazione. Il decesso arriva in un momento storico molto complesso, che non permetterà neanche di celebrare una messa in suo onore.

Il collega Franco Lauro era un appassionato di calcio, ma non solo. Seguiva anche il basket e, attraverso il suo lavoro, ha raccontato agli italiani le diverse manifestazioni sportive. In particolare lo ha fatto con il calcio nostrano, sono indimenticabili le sue telecronache sui canali Rai, volto noto della Coppa Italia e voce storica della stessa. Il giornalista nonché telecronista lascia un vuoto incolmabile nel palinsesto di Rai Sport, con l’emittente che non vedeva l’ora di poter tornare a raccontare lo sport attraverso la sua voce. L’uomo avrebbe compiuto esattamente 59 anni il prossimo 25 ottobre.