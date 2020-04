Oroscopo di domani 15 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine Ariete. Nelle prossime 48 ore sarà anche possibile cercare di risolvere qualche piccolo problema personale che vi attanaglia da un po’ di tempo. La Luna torna in aspetto positivo e cambia il vostro umore, sarete più felici. Mettete tutta la passione che avete nei vostri progetti vitali. Toro. Arrivate da giorni molto felici ma il futuro immediato sarà un po’ più grigio. Sarete irritati e nervosi per alcune cose che non vanno secondo i vostri piani. Ci sono delle criticità personali sia in famiglia che con amici e in amore: vivetele con tranquillità per risolverle al più presto. Gemelli. Avete tanta voglia di trovare l’amore vero. Spesso esagerate e vi innamorate di persone impossibili da raggiungere: per questo il vostro concetto d’amore non è troppo positivo. Cancro. Agite con prudenze per il resto della settimana. Gli ultimi giorni hanno visto regnare il caos nella vostra vita e solo a fine settimana riuscirete a trovare quei chiarimenti che desiderate da qualche giorni. Leone. Il fatto di avere attorno delle persone un po’ scostanti vi rende ancora più nervosi ed agitati. Cercate di non imporre le vostre idee agli altri perché non saranno accettate di buon grado. Giorni un po’ nervosi per l’oppsizionie di Marte e della Luna. Vergine. Siete un po’ in crisi dal punto di vista economico. Molti di voi riusciranno a trovare la chiave giusta per risalire la china nonostante il momento particolarmente complicato. Dovete cercare di ricostruire nei prossimi giorni tutto ciò che hai perso nell’ultimo mese e non sarà facile.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nell’ultimo periodo il lavoro è stato intermittente e non vi ha dato delle grosse soddisfazioni. Non volete più lavorare ed essere gratificati a saltelli, perciò potreste addirittura cambiare completamente il vostro futuro.

Scorpione. Qualcuno vi ha teso una trappola e non vi ha trattato bene: non cadete nelle loro provocazioni e cercate di restare calmi. Nelle prossime due giornate sarà meglio fermarvi a riflettere evitando di prendere decisioni affrettate, soprattutto se ci sono dei problemi familiari.

Sagittario. Siete a caccia di nuovi orizzonti nonostante le limitazioni. Siete pronti a mettere in atto nuovi progetti. In amore c’è un po’ di distacco nei confronti del partner e ciò vi porta a pensare se avete la persona giusta per voi al vostro fianco.

Capricorno. E’ un periodo complicato che state affrontando con grande carattere. In amore è fondamentale avere dei traguardi da raggiungere altrimenti il rapporto tende a svuotarsi. Avete già in mente cosa fare alla ripresa e non vi fate abbattere dalle restrizioni del momento.

Acquario. Tutto ciò che è accaduto di recente vi ha indotto a fare delle interessanti riflessioni. Saturno nel vostro segno vi invita ad essere più riflessivi e a non agire con la vostra solita impulsività.

Pesci. Vivete l’amore a fasi alterne: certi giorni con più enfasi e altri con poco interesse. Coloro che vivono una storia nata di recente, adesso stanno patendo una fase di perplessità e di forti dubbi: chiariteli in fretta.