Oroscopo di oggi 14 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Dovete portare pazienza ancora per un po’. Non è semplice affrontare questo periodo e solo nella giornata di mercoledì migliorerà un po’ il vostro umore. Vivete un periodo di confusione anche per quanto riguarda il lavoro e l’amore.

Toro. La Luna è a tuo favore e vi darà la possibilità di rispondere a molte delle vostre domande. Nello stesso momento, però, avete Marte contro che vi porta a conflitti con chi non riesce a interagire con voi.

Gemelli. E’ un momento fruttuoso per sviluppare i rapporti personali con amici o con il vostrio partner. Potreste chiudere affari importanti anche dal punto di vista lavorativo.

Cancro. I problemi lavorativi che vi trascinate dallo scorso anno sono molto preoccupanti per voi. Vi sentite molto inquieti anche per alcuni contrasti che vivete in famiglia. Siate molto prudenti e ascoltate le vostre emozioni.

Leone. L’umore, come per tutti, non è dei migliori. Dedicate il vostro tempo agli altri e soprattutto alle relazione, anche se virtuali. Vi sentite costretti a non poter esporre la vostra consueta libertà e vivete questo in modo molto stressante.

Vergine. E’ il vostro anno, non demoralizzatevi per questo periodo di quarantena. Conitnuate a programmare il vostro futuro, presto vi servirà per ripartire da subito in quinta.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani sarà una giornata particolarmente tormentata. Ci sono mille pensieri che vi agitano: lavorativi e personali. Vi sentite oppressi da un sentimento di instabilità che non vi permette di guardare bene al futuro.

Scorpione. Giornata altalenante, quella di domani. In mattinata sarete felici, poi lascerete passare in primo piano la negatività e diventerete molto sensibili. Qualcuno vi ha mancato di rispetto e ciò vi fa soffrire parecchio.

Sagittario. Iniziate a pensare ad un progetto, un viaggio per il futuro, anche se non è il momento adatto. In amore la situazione non si appresta a migliorare e non vi spiegate il perché: apritevi di più.

Capricorno. Sono in arrivo belle notizie anche se i prossimi giorni saranno caratterizzati da spese improvvise che riguarderanno soprattutto la casa. E’ difficile che possiate risolvere tutto in breve tempo ma il consiglio è quello di non demoralizzarvi.

Acquario. Tirate fuori la grinta necessaria. La vita non vi sorriderà se non prendete in mano le redini del gioco. Anche in amore vale la stessa formula: forse una storia trasgressiva vi darà la chiave della felicità.

Pesci. In amore si verificano i problemi più seri. Non sapete riconoscere la vostra storia. Certe volte sembra andare a gonfie vele, altre sembra andare nel baratro. Cercate di schiarirvi le idee