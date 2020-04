Notizie Sassuolo, Carnevali: “Difficile ricominciare, manca tutto”

Ultime Sassuolo | Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a TMW Radio:

Le parole di Carnevali

“Oggi conta di chiudere il campionato: non mi piace stravolgere troppo, mi piacerebbe finire massimo a fine luglio. In questo modo potremmo andare avanti in maniera regolare l’anno seguente nel modo migliore. Però tutto è possibile, si parla anche di Mondiali in inverno già. Ora c’è bisogno di una certa credibilità per ricominciare a giocare: spero che decida chi ha competenza e conosce la materia. Per noi serve tornare in campo. Linearità, correttezza e trasparenza, sento venir meno in alcune dichiarazioni”.

Carnevali preoccupato per le ripercussioni

Economia? “L’emergenza è globale, per tutte le aziende. Anche il calcio, in Italia tra le ‘industrie’ più importanti, ora ha delle grandissime difficoltà a causa dei mancati introiti. Dovremo far fronte a questa cosa, sarà difficile ultimare tutto, se finirà, ma sono preoccupato anche per le prossime stagioni. Ci saranno ancora mancate entrate certe, ci sarà da discutere con le tv dei diritti. Fattori che potrebbero portare seri danni”.

Il dg parla anche delle parole di Rezza