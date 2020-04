Notizie Napoli, senti Jorginho: “Mangiavo troppo, persi la fiducia di Benitez”

Ultime Napoli | Jorginho, ex centrocampista del Napoli attualmente al Chelsea, ha parlato nel corso di un’intervista concessa in diretta Instagram con “Gli Autogol”:

“A Napoli ho trascorso anni importanti, non potrà mai dimenticare quella finale di Coppa Italia,a Roma per vedermi in campo c’erano anche mia madre e mia moglie, è stata un’emozione grandissima. Anche la finale di Europa League con il Chelsea resta una grande traguardo ed un bel ricordo. Sarri? Grandissimo tecnico, ha una preparazione incredibile, sa praticamente tutto, ti da sempre una risposta per ogni domanda. Con lui sai sempre cosa fare in campo, a livello tattico è veramente un fenomeno