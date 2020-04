Verona, l’annuncio shock di Badu: “Stavo per morire”

News Verona, la rivelazione di Badu: “Sono stato ad un passo dalla morte”

News Verona – Badu | Non basta l’allarme legato al Coronavirus, il mondo del calcio e della Serie A è stato colpito dal clamoroso annuncio sulla morte della sorella di Emmanuel Badu, centrocampista dell’Hellas Verona. Il ghanese ha affrontato un periodo difficile, scioccante per chiunque. La sua embolia polmonare che ha compromesso la sua salute e poi il dramma, con la perdita della sorella che è stata ammazzata nel suo paese d’origine. E’ stato difficile e ancora porta dietro strascichi di un momento non facile della sua vita. Quelle che seguono, sono le sue parole rilasciate ai microfoni della BBC.

Notizie Verona, le parole di Emmanuel Badu

Periodo drammatico quello per il centrocampista attualmente in prestito al Verona, Emmanuel Badu: “Questi ultimi due anni sono stati i più complessi della mia vita. In estate sono stato vicino alla morte, calcisticamente parlando non è stato un buon periodo se penso agli infortuni, e poi penso a mia sorella. E’ stato veramente difficile, per me e la mia famiglia”.

Ma andiamo per ordine. Il racconto sulla sua malattia polmonare: “Mi sono sentito male, faticavo a respirare. Inizialmente mi sono detto ‘E’ solo stanchezza’, ma non mi riprendevo. Mi sono sentito male, mi hanno detto che dovevamo andare in ospedale ed è lì che ho scoperto di avere un coagulo di sangue nei polmoni.

Senza i medici, sarei morto. Li ringrazio infinitamente. Ora penso al Coronavirus che causa problemi simili, ho avuto paura quando siamo finiti in isolamento. Inoltre ora è difficile arrestare l’assassino di mia sorella. Io vivo da solo qua a Verona, è difficile essere così lontano… Mia sorella non l’ho più vista”.