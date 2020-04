Coronavirus Sampdoria, l’annuncio di Ranieri: “Nuovamente positivo un nostro calciatore”

Coronavirus, Sampdoria: arriva l’annuncio di Ranieri sulla nuova positività di un tesserato

Coronavirus, Ranieri annuncia un nuovo positivo in casa Sampdoria | Il calcio lavora sulla ripresa dei campionati e in Italia si valuta quando e come poter ripartire. La Serie A si interroga su quando ripartire, con l’emergenza Coronavirus che però non rientra. E’ l’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, a lanciare l’allarme. Un nuovo caso positivo in casa blucerchiata, che complica le idee di tornare in campo. Secondo il tecnico testaccino sarà difficile tornare in campo, considerando la difficile situazione vissuta proprio all’interno del club.

Ha parlato ai microfoni di Radio 1, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri. Il club blucerchiato è stata tra le società più colpite in Serie A, ma non solo, sul contagio legato al virus del Covid-19. E’ proprio questo il tema toccato dall’ex Roma e Leicester: “C’è un giocatore qui che prima lo hanno dichiarato positivo, poi negativo e poi ancora positivo, dopo essersi allenato da solo a casa. Questo vi fa capire quanto sia grave la situazione, questo virus può dare problemi anche al cuore. Per tornare a giocare, io dico che toccherà essere idonei al 101%, altrimenti diventa difficile. Io non voglio dire cosa è giusto o sbagliato, lascio ai competenti la parola. Però bisogna garantire sicurezza”.