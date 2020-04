Coronavirus, multa per Sara Cunian: la deputata ha violato la quarantena

Coronavirus, multa alla deputata Sara Cunial: ha violato la quarantena

Coronavirus, multa per la deputata Cunial | E’ un momento in cui tutti devono stare a casa, non c’è motivo per uscire se non per le cose importanti e fondamentali. La situazione riguarda anche i deputati, perché quest’oggi è stata multata la deputata Sara Cunial. La donna, come riferiscono i colleghi de Il Messaggero, è stata fermata dai vigili urbani per essersi fatta beccare in giro e non nella propria abitazione. Avrebbe dichiarato alle forze dell’ordine di essersi mossa da casa propria per questioni lavorative, affermando di essere appunto una deputata. Non è bastata la giustificazione da parte della donna ed è arrivata la consueta multa salatissima per chi viola la quarantena imposta dal Governo.

“Sto andando a lavorare”: la deputata Sara Cunial non ha convinto gli agenti, multa in arrivo

Arriverà direttamente nella sua abitazione una multa molto salata nei giorni che verranno. Sara Cunial, donna romana di 40 anni e a capo del movimento ‘no vax’ ed ex grillina. La stessa Cunial si è molto esposta sulla questione legata al vaccino, definendolo un vero e proprio genocidio gratuito. Questa mattina, la deputata, è stata fermata sul litorale che porta ad Ostia. Il posto di blocco è prontamente intervenuto, per farle rispettare le norme. Gli agenti non si sono convinti sulla sua giustificazione, e prontamente le hanno chiesto di tornare a casa. Non mancherà la multa, la donna dovrà fare molta più attenzione in questo periodo d’emergenza legato al Coronavirus.