Coronavirus, Fellaini è guarito: dimesso dall’ospedale dopo 3 settimane

Coronavirus Fellaini | Il primo caso di un calciatore della Chinese Super League ad essere stato positivo al Coronavirus è stato Marouane Fellaini. L’ex centrocampista del Manchester United ha vissuto tre settimane in ospedale e oggi è stato dichiarato completamente guarito.

Coronavirus, Fellaini guarito: dimesso dall’ospedale

Le settimane di contagio hanno riscosso molta preoccupazione nei tifosi e nel club cinese che ha monitorato giorno dopo giorno le condizioni del centrocampista belga. Nei primi giorni, lo Shandong ha ricostruito tutti gli spostamenti dell’ex Manchester United, per valutare anche le condizioni di tutti gli altri calciatori. Ha osservato tre settimane di supervisione in ospedale e poche ore fa è stato dichiarato completamente guarito.

Leggi anche – Italia, record di sanzioni nella giornata di Pasquetta: i numeri

Fellaini, due settimane di quarantena e poi la ripresa degli allenamenti

Ora Fellaini, che è guarito, dovrà stare 14 giorni in quarantena come previsto dal protocollo, prima di poter prendere in considerazione l’idea di tornare ad allenarsi. Anche la Chinese Super League è attualmente ferma a causa del Coronavirus nonostante i numeri siano migliorati nelle ultime settimane nel territorio cinese. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi anche per un leggero ritorno alla normalità nel Paese in cui prima di ogni altro si è sviluppato in maniera massiccia il Coronavirus.