Coronavirus Italia, Fase 2 in arrivo: spostamenti per fasce d’età e un’app per tracciare gli spostamenti

Coronavirus Italia Fase 2 App | Calano, solo di poco, i numeri del Coronavirus in Italia e il Governo si avvia a vagliare la Fase 2. Da oggi hanno riaperto alcuni negozi e varie attività produttive ma restano le norme restrittive per gli spostamenti dei cittadini.

Coronavirus Italia: il Governo studia le mosse per la Fase 2

Serviranno mesi prima di poter debellare completamente il virus e tornare normalmente. Probabilmente saremo costretti a vivere per tanto tempo con guanti, mascherine e con la distanza di sicurezza: potrebbe diventare anche questa la nuova “normalità”. Il Governo, intanto, stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, sta studiando i metodi alternativi per poter permettere il ritorno alla vita sociale e lavorativa di ogni cittadino italiano.

Notizie COVID-19: app per gli spostamenti e uscite fino ad una certa età

La fascia d’età che più di tutte le altre è a forte rischio per il coronavirus, è quella degli anziani e anche il ritorno alla vita normale guarderà con interesse e preoccupazione ai nostri nonni e genitori. Inizialmente il Governo potrebbe permettere le normali uscite solo per la fascia più giovane d’Italia e far continuare la quarantena agli over 70. Non sarà “libertà” completa per i più giovani. Si starebbe vagliando l’ipotesi di lanciare un’app per monitorare gli spostamenti. Sarà utilizzata al posto dell’autocertificazione cartacea e ci sarà un vero e proprio archivio telematico che memorizzi anche informazioni importanti.