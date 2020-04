Coronavirus, estate 2020: si potrà andare in vacanza e in spiaggia?

Coronavirus estate 2020 spiaggia vacanze | La lotta al Coronavirus continua in Italia e nel resto del mondo. Intanto, dopo settimane chiusi in casa, la popolazione del nostro paese si chiede che sarà dell’estate 2020? Si potrà andare in vacanza? La risposta ufficiale ancora non è possibile darla, ma si va verso il sì. Obbligatorie, ovviamente, le restrizioni rigide anche per andare a mare o in spiaggia. Nella speranza che nel frattempo la situazione migliori, il Governo studia un piano per far si che gli italiani possano godersi in estate un minimo di relax tra vacanze e spiagge.

Coronavirus, estate 2020: Come si andrà in vacanza e in spiaggia? Barriere di plexiglass e ombrelloni a distanza

Nelle ultime ore è arrivata la conferma del sottosegretario del Mibact (Ministro per i beni e attività culturarli). Le vacanze 2020 ci saranno. Gli italiani, dunque, potranno andare in spiaggia in estate e godersi un po’ di mare. Si studiano tante ipotesi e idee per far si che tutto si possa fare nel rispetto delle norme e ridurre al minimo la possibilità di contagi.

“Andremo al mare questa estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così”. Così il sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Lorenza Bonaccorsi. Tra le idee che più prendono corpo in queste ore c’è quella del distanziamento tra ombrelloni e lettini divisi tutti da piccoli boxe di plexiglass, come se fosse un mini solarium privato per ogni famiglia. Vietate le aree giochi per bambini e i bar che potranno forse fare solo servizio in spiaggia per evitare assembramenti e code alla cassa. Infine, anche per fare il bagno potrebbero esserci delle norme da rispettare.