Coronavirus Italia Basilicata | I numeri del Coronavirus in Italia delle ultime due settimane sono leggermente migliori, tanto che il Governo ha deciso di avviarsi verso la Fase 2. Oggi hanno riaperto librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per i bambini, così come moltre altre attività produttive. Ma l’Italia non è ancora al sicuro, serviranno ancora tante settimane, forse mesi, per un garduale ritorno alla normalità. Una speranza, però, arriva dai dati della Basilicata.

Coronavirus, la Basilicata registra zero nuovi contagi

Era già una delle Regioni italiane meno colpite dal Coronavirus e oggi fa registrare un nuovo, importante, passo avanti. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata non si registrano nuovi contagi da Coronavirus. Infatti, gli ultimi 214 tamponi eseguiti in Regione hanno dati tutti esito negativo. In totale, in Basilicata vi sono oggi 265 contagiati da Covid-19. In totale, finora sono stati eseguiti in Basilicata 4.759 tamponi, di cui 4.438 hanno dato esito negativo.

Notizie COVID-19: i numeri della Basilicata

Negli Ospedali di Potenza e Matera sono ricoverati, ad oggi, 74 pazienti. Sono morte 19 persone a causa del Coronavirus e 35 sono guarite. Al San Carlo di Potenza 20 pazienti sono nel reparto di malattie infettive, 7 in terapia intensiva e 7in pneumologia. Al Madonna delle Grazie di Matera, invece, 30 pazienti sono nel reparto di malattie infettive e 5 in terapia intensiva.