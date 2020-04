Coronavirus, arriva l’app per il monitoraggio. Ristoranti aperti da metà maggio

Prima di Pasqua si è insediata la Task Force voluta dal Premier Giuseppe Conte: il compito del team presieduto da Vittorio Colao sarà rimettere in piede l’Italia.

Come sarà l’Italia ai tempi del Covid-19

La squadra di esperti messa in piedi dal Primo Ministro è al lavoro da sabato scorso. Questa mattina, sulle pagine del Mattino, si trovano le prime misure. Innanzitutto, basta autocertificazioni: via libera ad un’app per i maggiori sistemi operativi che consentirà di monitorare gli spostamenti delle persone, così come avviene in Corea. Ci sarà un sistema di alert che segnalerà i movimenti soprattutto degli individui sottoposti a restrizioni. (Non è ancora chiaro come verranno riutilizzati e conservati questi dati: il tema è al vaglio del decisore politico che dovrà effettuare un bilanciamento tra diritto alla salute e libertà del singolo cittadino).

L’uso della mascherina sarà obbligatorio, visto che dovremo convivere per molto tempo con il Covid-19. Distanze in pubblico e sul lavoro, che sarà ancora alternato per molto tempo con lo smart-working e organizzato su turni.

Coronavirus, il punto su ristoranti e barbieri

Il quotidiano descrive la situazione anche per i locali di ristorazione, che potrebbero riaprire dal 18 maggio. Non riapriranno tutti subito, ma soltanto su prenotazione, garantendo le distanze almeno di due metri tra i tavoli. Stesso discorso per parrucchieri e barbieri che, sempre su appuntamento, potrebbero prolungare l’orario di lavoro dalle 9 alle 22 con il rispetto ferreo della pulizia, sterilizzazione degli strumenti e della protezione da parte degli esercenti.