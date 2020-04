Calciomercato Roma e Napoli, derby tutto italiano per arrivare a Diego Costa

Calciomercato Roma e Napoli: Diego Costa | E’ tra gli attaccanti del momento, che fanno gola al mercato che verrà. Direttamente dalla Spagna arrivano news interessanti per quel che concerne il calcio nostrano. Sì, perché in Serie A potrebbe arrivare un centravanti di livello internazionale, ormai prossimo all’addio dalla Liga. Stiamo parlando dell’attaccante dell’Atletico Madrid, Diego Costa. Il brasiliano, naturalizzato spagnolo, dirà addio ai colchoneros al margine della stagione e due club di Serie A sono pronte all’assalto. E’ il Napoli di Aurelio De Laurentiis e la Roma che verrà di Friedkin. Le due società si daranno battaglia sul mercato, perché hanno messo nel mirino lo stesso obiettivo.

Ultime di mercato: Roma e Napoli su Diego Costa, ecco perché il centravanti può sbarcare in Italia

Sia Roma che Napoli vanno a caccia di un attaccante e lo troveranno nel nome di Diego Costa. I giallorossi vogliono trovare una soluzione valida al bosniaco, nonché capitano, Edin Dzeko. Discorso analogo per il Napoli che, quando risolverà l’enigma Mertens, andrà dritto su un centravanti di peso che gli garantirà un’alternativa di primo livello. Con l’addio di Milik, si troverà la soluzione in un nuovo attaccante, che potrebbe essere appunto il calciatore dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo è molto legato all’Atletico, ma ormai il suo futuro sembra scritto. Il contratto, in scadenza al 2021, non verrà rinnovato. E’ per questo che, a fine stagione, potrebbe approdare in Serie A.