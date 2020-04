Calciomercato Roma – Florenzi | Avrà sicuramente nostalgia della maglia giallorossa, l’ex capitano della Roma, Alessandro Florenzi. Cresciuto proprio con i colori giallorossi addosso, manifestando sempre e non nascondendo la sua fede romanista, potrebbe avere il futuro ancora lontano dal club per cui tifa da bambino. Lui, lontano da Roma, c’era stato soltanto per farsi le ossa al Crotone, mai così lontano era stato dalla Capitale. Ora, il futuro di Florenzi, potrebbe essere confermato in Liga. Attualmente è in prestito al Valencia, club con cui ha lottato in Champions League fino alla sosta del calcio e sfidando proprio il club italiano, dell’Atalanta. Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe più spazio per il classe ’91. La Roma vuole far plusvalenza attraverso la sua cessione.