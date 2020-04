Calciomercato Napoli: Under e Karsdorp in estate, Hysaj alla Roma

Ultime Napoli: colpi Under e Karsdorp in estate

Calciomercato Napoli Under Karsdorp Hysaj Roma | Cengiz Under della Roma nel mirino del Napoli. Il club azzurro vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Con la partenza di Callejon (in scadenza di contratto), il calciatore turco può arrivare a giugno per completare la corsia di destra con Matteo Politano. L’esterno d’attacco è in rottura con la Roma ed è pronto a lasciare la capitale per restare in Italia e in Serie A. Tra i club interessati, oltre al Napoli, c’è il Milan che già la scorsa estate ci ha provato.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli ha messo nel mirino per la prossima sessione di calcio mercato Under. L’attaccante non è l’unico calciatore che piace a Giuntoli, ma anche il terzino destro Karsdorp piace. Dato che Hysaj è in uscita e piace proprio alla Roma, il Napoli potrebbe chiudere un doppio colpo per completare la catena di destra tra attacco e difesa. Il terzino olandese tornerà nella capitale dopo il prestito al Feyenoord. Scambio di terzini destri tra Roma e Napoli, Hysaj per un posto da titolare con Fonseca e Karsdorp a Napoli per fare l’alternativa di Di Lorenzo. Intanto si punta forte Under che è in uscita dalla capitale.