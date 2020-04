Calciomercato Napoli: Insigne divorzia da Raiola e rinnova fino al 2025

Ultime Napoli: Insigne si separa da Raiola e rinnova

Calcio Mercato Napoli Insigne Raiola | Nei giorni scorsi, la notizia di Lorenzo Insigne che ha deciso di separarsi dal suo agente Mino Raiola. Il capitano del Napoli, con un contratto in scadenza nel 2022, era accostato a tante big e il suo agente era pronto a farlo partire. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i contrasti tra Raiola e Lorenzo sarebbero nati già i giorni successivi all’ammutinamento dei calciatori azzurri del 5 novembre, post partita con il Salisburgo. In quel caso l’agente non ha approvato il comportamento del suo assistito e dei calciatori. Intanto, ora Insigne e il Napoli possono trattare e senza la mediazione di Mino Raiola, per un rinnovo quasi a vita.

Calciomercato Napoli: Insigne rinnova fino al 2025 come cambia il suo futuro senza Raiola

Insigne, 29 anni il prossimo giugno, ha un contratto attuale in scadenza nel 2022. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società è pronto a prolungare fino al 2025 il contratto del suo capitano (quando avrà 34 anni). Insigne e il Napoli vogliono restare insieme a vita, il capitano non vuole giocare che per la sua squadra del cuore. Dunque, pronto anche un adeguamento dell’ingaggio. Attualmente Lorenzo percepisce 5 milioni di euro, tra i più pagati, solo Koulibaly (con 6 milioni) percepisce di più. De Laurentiis pronto ad accontentarlo. Intanto, pare che ad assisterlo ci sarà il duo Pisacane-Pastorello.