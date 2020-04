Calciomercato Milan, Simone: “Prendete Icardi! Che errore l’addio di Boban”

L’ex attaccante rossonero fa il mercato al Milan, consigliando il bomber argentino, a suo avviso un colpo da non lasciarsi sfuggire in questo momento.

Calcio mercato Milan, Simone consiglia Icardi

Lui che in rossonero ha segnato tanto, afferma che gente come Icardi farebbe molto comodo ai rossoneri. Forse per la sua voglia di Milano, per il fatto che all’Inter invece non ha più spazio ed un passaggio alla Juve sarebbe troppo traumatico. Ad ogni modo, sono queste le parole del tecnico alla Gazzetta dello Sport.

“Farei restare Leao“, afferma Simone, “ha forza e talento. Se poi vogliamo trovare difetti ai giovani, allora ogni volta ricominci da zero. Prendete Piatek: anche lui doveva restare, con Ibra avrebbe avuto meno responsabilità e più occasioni di crescita. Un nuovo centravanti in caso di addio dello svedese? Milik lo vedrei bene, ma io al Milan proverei a portare Cavani o Icardi. Mauro sarebbe davvero un grande colpo e una situazione ideale“.

Mercato Milan, Simone a proposito dell’addio di Boban

A proposito, chi è che farà adesso il mercato? La risposta di Simone è perentoria: “Se scegli due figure come Boban e Maldini, allora devi lasciarli fare. Se arrivasse Rangnick, allora anche Paolo andrebbe via. Io gli consiglio di restare, gente come lui ha il Milan dentro. Anche lasciar partire il croato è stato un errore, ma l’hanno scavalcato, era ovvio che si tirasse indietro. La gestione di Elliott? Troppo fredda“.