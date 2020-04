Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha nostalgia di casa: permanenza in Svezia?

Calciomercato Milan, Ibrahimovic può dire addio: futuro già deciso dallo svedese?

Calciomercato Milan – Ibrahimovic | E’ rientrato a casa sua, in questo momento di pausa dal calcio e di emergenza per il Coronavirus. Mentre tutto il mondo è fermo, Ibrahimovic in Svezia può continuare a calciare il pallone, perché nel suo Paese è ancora consentito svolgere allenamenti. Si allena con il suo club, del quale è co-proprietario, e la permanenza in Svezia potrebbe continuare ad oltranza. Stando a quel che rivelano i colleghi di Sportmediaset, infatti, potrebbe dire effettivamente addio al Milan al margine di questa stagione.

News Milan, Ibrahimovic chiude la carriera all’Hammarby: l’ultima indiscrezione sul talento svedese

E’ al centro delle discussioni in casa Milan, lo svedese Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore potrebbe decidere di chiudere la carriera al suo club, quello dell’Hammarby. L’allenamento ‘in casa’ può aver convinto lo stesso Zlatan a chiudere la sua incredibile avventura nel mondo del calcio, proprio lì dove è cominciato tutto. Ai rivali del Malmo, club che lo ha da sempre idolatrato e ora non lo vede più come un simbolo della squadra (la reazione dei tifosi dopo l’acquisto dell’Hammarby la dice lunga). Vicino alla famiglia, in questi giorni, Ibrahimovic si è allenato con il club e potrebbe decidere dunque di farlo ancora a lungo. Assieme all’agente, Mino Raiola, progetta il suo futuro. Nel frattempo, il club rossonero, potrebbe già aver individuato il prossimo numero nove…