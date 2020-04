Calciomercato Milan: Ibrahimovic e Tonali, le ultime

Notizie Milan, le ultime sul Ibra e Tonali e sul loro futuro. Come riportato da Sky Sport, il club rossonero lavora sul futuro di Zlatan Ibrahimovic e su Sandro Tonali.

In questo momento per l’attaccante difficile la permanenza a Milano. Per il suo rinnovo ci sono pochi margini. Addirittura in Svezia si parla di un Ibrahimovic che possa giocare nell’Hammarby. Difficile che rimanga al Milan e questa sarà una scelta reciproca sia della società che del giocatore.

Per quanto riguarda Tonali è un profilo giusto per il Milan. Gazidis lo segue e lo vorrebbe a Milano ma la concorrenza è spietata da parte di molte società. Anche all’estero c’è il Real Madrid su di lui.

Ultime Milan, Tonali può arrivare?

Per età il centrocampista del Brescia sarebbe perfetto e non percepirebbe nemmeno un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro di tetto ingaggi stabilito dal Milan. Il prezzo del suo cartellino, tuttavia, sfiora i 50 milioni. Il Milan conta di abbassarli inserendo nell’affare qualche contropartita giovane ma Cellino ha in mano anche altre offerte. Su tutte quelle della Juventus e dell’Inter. La buona notizia, però, è che il club rossonero potrebbe essere la prima scelta del calciatore visto che a Milano sarebbe titolare inamovibile.