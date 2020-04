Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: Donnarumma verso la cessione ma c’è un’incognita

Ultime Milan | Donnarumma potrebbe restare? Difficile dirlo. Come riportato da Sky Sport, il club rossonero è pronto alla cessione.

La ragione di mercato direbbe di venderlo adesso per non perderlo, oppure provare a rinnovare il contratto, ma al momento non ci sono stati segnali né incontri.

Tante volte si è parlato di una possibile partenza di Gigio, i rossoneri potrebbero impostare una trattativa con il PSG.

Occhio anche alla Juventus e potrebbero esserci anche altri club. C’è da dire che il calciatore ha sempre deciso di rimanere perché il suo cuore è rossonero, è sempre stato legato al Milan.

Il Milan pensa alla cessione ma c’è la possibile variabile Donnarumma. Il numero 099 potrebbe far saltare tutto e rinnovare anche a meno pur di restare ancora a Milano. Va sempre considerato qual è il cuore di Donnarumma in questa vicenda.

Ultime Milan, il problema è l’ingaggio

Il problema di Donnarumma è il suo ingaggio da 8 milioni di euro a stagione. Molto oltre il tetto ingaggi fissato da Gazidis a 2 milioni di euro. Un bel problema per i rossoneri che dovrebbero trattare con Mino Raiola con il quale i rapporti non sono buonissimi da tempo. Intanto i rossoneri sono pronti a portare a Milano il sostituto.