Calciomercato Juventus, Zaniolo rinnova con la Roma

Nicolò Zaniolo sta per firmare il rinnovo contrattuale con la Roma: la Gazzetta dello Sport svela come sono riusciti i giallorossi ad evitare che il piccolo campione si facesse sedurre dalle lusinghe di mercato della Juventus.

Calcio mercato Juventus, salta l’affare Zaniolo?

A meno di inserimenti dell’ultimora, il futuro del centrocampista sarà ancora nella capitale. Sono passati pochi mesi dall’ultima firma (agosto 2019), ma è già tempo di apporne un’altra. Quella della scorsa estate era già stata al ribasso (1,5 milioni a stagione) rispetto alle offerte che arrivavano e nel frattempo la sua crescita è andata avanti. Ovvio che si pensi ad un adeguamento dello stipendio.

Anche perché il mercato non sta a guardare. Da più di un anno ad esempio, e c’è il famoso pizzino a confermarlo, Paratici stravede per lui e vuole portarlo alla Juventus a tutti i costi. E una volpe come il dirigente bianconero potrebbe approfittare di quella che al momento sembra una stortura. Per capirci, Juan Jesus ha giocato appena 4 partite e guadagna 2,2 milioni all’anno.

Le cifre del rinnovo con la Roma per Zaniolo

L’uomo simbolo dei giallorossi assieme a Dzeko, la cui maglia ha fatto da protagonista in una foto storica (il bambino che gioca per strada in una Milano deserta con la sua casacca), è pronto a ricevere quanto merita. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, per lui è pronto un quinquennale da 2,5 milioni più bonus, facilmente raggiungibili, che potrebbero portare il suo stipendio annuo a 3 milioni di euro. E se i soldi non bastassero, ci sono anche motivi affettivi.