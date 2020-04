Calciomercato Juventus, Marcelo: Paratici studia il colpo per la corsia mancina di Maurizio Sarri

Calciomercato Juventus – Marcelo | La società bianconera vuole dare continuità alle proprie vittorie ed è per questo che, in questo momento di sosta, lavora per il futuro del club. Al centro delle discussioni del CFO, Fabio Paratici, c’è il dilemma sulla corsia mancina. Diversi i nomi in auge per la fascia laterale della difesa a quattro di Maurizio Sarri e non c’è più solo Emerson Palmieri sul taccuino del dirigenza bianconero. Sicuramente l’italo-brasiliano è tra i candidati numero uno, considerando il rapporto con il tecnico di Figline, che gli aveva cucito addosso un ruolo da protagonista nella cavalcata alla vittoria in Europa League. Ma occhio, perché oltre a lui, spunta fuori una nuova idea e sempre dallo sfondo verde-oro: si tratta del brasiliano Marcelo, esterno mancino del Real Madrid.

Ultime Juventus, non solo Emerson Palmieri: i bianconeri puntano forte per il calciomercato che verrà

Per molti anni è stato uno dei migliori terzini sinistri al mondo e non viene da un buon periodo. Adesso, il Real Madrid, potrebbe dirgli addio. E’ per questo che, come rivelano i colleghi di Calciomercato.com, la Juventus starebbe pensando di andare a prelevare Marcelo dai galacticos. Un acquisto che ricorda molto quello di Cristiano Ronaldo, piazzato da Andrea Agnelli nell’estate caldissima del 2018. Il brasiliano potrebbe raggiungere il suo amico alla Juventus, approdando in Serie A e formando nuovamente uno spogliatoio molto armonioso come lo era ai tempi del Real Madrid.