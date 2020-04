Notizie Juventus: Gabriel Jesus più vicino, il Man City spinge per Douglas Costa

Calciomercato Juventus Gabriel Jesus Douglas Costa Manchester City | La Juventus studia il calcio mercato in vista della prossima stagione. Intanto, il Manchester City, si fa sotto per Douglas Costa. L’esterno d’attacco brasiliano ha un contratto in scadenza con la Juve nel 2022 e quasi sicuramente non sarà rinnovato, per questo i bianconeri sono disposti a valutare offerte e puntano a vedere il calciatore quest’estate. Su tutti c’è il Man City di Guardiola, che già al Bayern Monaco apprezzava il calciatore brasiliano. La Juve vorrebbe inserire nella trattativa Gabriel Jesus, attaccante che può dire addio al club inglese (escluso dalle Coppe europee) per approdare in Serie A.

Calciomercato Juve: il Manchester City vuole Douglas Costa, arriva Gabriel Jesus

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’idea di scambio tra il giovane talento Gabriel Jesus del Manchester City e Douglas Costa della Juventus prende sempre più corpo. L’idea può trasformarsi in trattativa da un momento all’altro. Le due dirigenze, inoltre, sono in ottimi rapporti visti gli affari conclusi nelle ultime sessioni di mercato. Più volte i due club hanno chiuso scambi con l’aggiunta di una piccola differenza economica per completare l’operazione. Guardiola vuole Douglas Costa in Premier League e la Juventus è pronta a dire sì, chiedendo al City di completare l’operazione con Gabriel Jesus.