Calciomercato Inter, Pandev: “Mi hanno cercato, ecco com’è andata”

Calciomercato Inter, Pandev rivela: “Mi volevano a gennaio”

Calciomercato Inter – Pandev | Il club nerazzurro ha cercato un centravanti da affiancare a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, nelle gerarchie di Antonio Conte. Sì, perché il solo Sebastiano Esposito non sarebbe più bastato, con un Alexis Sanchez che non ha pienamente convinto la dirigenza nerazzurro. E’ per questo che a gennaio sono stati diversi i sondaggi avanzati alla Pinetina, con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che, in compagnia del suo braccio destro Piero Ausilio, hanno studiato la situazione del club nerazzurro. Tra i nomi venuti fuori, c’è stato anche quello di Goran Pandev, come vi abbiamo raccontato nel corso dell’ultima sessione di mercato. A confermare le voci, è lo stesso centravanti macedone del Genoa, pronto a dichiarare la sua posizione in merito alla questione.

Ultime Inter, le parole di Goran Pandev

Sono arrivate le parole, nel corso della diretta con i colleghi di Sky Sport, da parte di Goran Pandev. Il macedone, in forza al Genoa, ha rivelato un interessante scenario di mercato. Quelle che seguono, sono le sue parole in merito alla volontà da parte dell’Inter di prelevarlo a gennaio: “Io devo tutto all’Inter, mi ha cambiato praticamente la vita. Mi hanno portato in Italia, gliene sarò sempre grato. Se ci sono stati contatti a gennaio? Sì, qualcosa c’è stata, ma sono stato chiaro con tutti. Ausilio mi ha telefonato chiedendomi di andare, gli ho risposto chiedendo se fosse uno scherzo. Cercassero qualcuno più giovane di me (ride, ndr). Poi ho parlato con il nostro amministratore delegato che mi ha detto ‘Non se ne parla’. Ed io gli do ragione, non voglio andare via. Voglio salvarmi, poi magari andare all’Europeo. Vediamo, voglio continuare un altro anno”.