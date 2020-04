Calciomercato Inter: Lautaro pronto ad andare al Barca

Ultime Inter, tre nomi per l’attacco ma Lautaro può rimanere. Come riportato da Sky Sport la società nerazzurra studia il da farsi per l’attacco.

La vera incognita resta Lautaro Martinez. La clausola (111 milioni di euro, ndr) andrebbe pagata in una settimana, nel mercato che sarà difficile farlo: Inter e Barcelona stavano trattando su altre basi.Ad oggi è una trattativa bloccata rispetto a qualche settimana fa. Prima dell’emergenza la trattativa sembrava ben impostata con altri giocatori inseriti, poi ci sono state delle inevitabili frenate e gli spagnoli hanno cambiato le carte in tavola.

In questo momento l’Inter a queste condizioni non è convinta e non vuole vendere Lautaro a meno che non si arrivi alla cifra della clausola. Difficile parlare di una cessione certa. Lui sta bene all’Inter e a Milano, è tentato dal Barcellona ma difficile che decida di forzare.

Ultime Inter: l’offerta del Barcellona è alta

I nerazzurri potrebbero arrivare a Dries Mertens. Inoltre dovranno fare i conti con il ritorno di Icardi. Tuttavia la società vorrebbe tenere Lautaro Martinez. A spaventare l’Inter è l’offerta dei catalani da 8 milioni di euro. Una cifra altissima per le casse nerazzurre visto che oggi Lautaro guadagna 2.5 milioni.