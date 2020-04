Calciomercato Inter, via Lautaro? “Allora dateci Griezmann”

Tweet on Twitter

Lautaro Martinez è in cima alla lista dei desideri del Barcellona? Nessun problema, all’Inter hanno già la soluzione, chiedendo un clamoroso scambio con Griezmann.

Calcio mercato Inter, lo scambio Lautaro-Griezmann

Botta e risposta. Ormai ogni giorno dalla Spagna arrivano notizie che vogliono i blaugrana sull’attaccante argentino. E le parole del suo agente sono emblematiche sotto questo punto di vista: el Toro sta bene a Milano, ma se cambio dovrà essere, allora sarà per il Barça. Dove c’è un Messi che stravede per lui ed ottenuto il sì della Pulce, il resto è in discesa.

I due club invece sono sullo stesso piano e da pari trattano. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l’ultima risposta dei nerazzurri può essere riassunta con un “volete Lautaro? Benissimo, dateci Griezmann“. Una frase che potrebbe sembrare una provocazione, ma che invece nasconde una trattativa fattibile.

I dettagli dell’affare

Perché sì? Perché le Petit Diable in Catalogna non ha mai legato troppo con Messi dal punto di vista tattico. Perché il Barcellona, anche prima che arrivasse l’epidemia di coronavirus, era alla ricerca di fondi che lo aiutassero nell’assalto a Neymar ed uno scambio con il bomber dell’Inter eviterebbe una minusvalenza. Del resto anche il fatto che siano circolati altri nomi (Vidal, Arthur, Semedo) è indice del fatto che i blaugrana vorrebbero inserire una contropartita tecnica.

Unico intoppo sarebbe quello dell’ingaggio: anche con il Decreto Crescita, sarebbe complicato per Suning accostarsi ai 17 milioni annui che guadagna il francese. Servirà trattare, ma l’affare non è impossibile.