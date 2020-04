Calciomercato Inter: Icardi verso il riscatto, Mertens può arrivare

Calciomercato Inter: Icardi può restare a Parigi

Ultime Inter | Come riportato da Sky Sport, l’Inter aspetta il riscatto del PSG per Mauro Icardi.

I segnali che arrivano dall’entourage e dal club francese sono quelli di un riscatto che però formalmente non è partito, il problema è anche che in questo periodo non è facile. L’intenzione ci sarebbe, poi il Psg potrebbe anche chiedere uno sconto e non credo che l’Inter potrebbe accettare la cosa. Si parlava anche di una clausola che permetteva a Icardi di dire no al Psg, ‘stile Salah’. Tuttavia da quanto filtra da Milano la clausola non ci sarebbe, per l’Inter risulta che invece il calciatore abbia già firmato con il Psg in caso di riscatto a fine stagione.

Ultime Inter, può arrivare Mertens

Intanto il Napoli potrebbe perdere Dries Mertens. Infatti, secondo Sky, sembrava un rinnovo molto vicino. La trattativa aveva avuto degli alti e bassi ed altre squadre si erano fatte sentire per portare al propria offerta al belga. L’incontro con il presidente De Laurentiis sembrava aver fatto tornare il sereno in casa azzurra. Tuttavia l’emergenza ha rimandato la firma che ora non sembra così certa. Per questo motivo l’Inter potrebbe tornare in corsa per la punta che si libererebbe a zero a giugno.