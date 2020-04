Calciomercato Atalanta, torna Bonaventura: poi 3 acquisti dalla Ligue 1

L’Atalanta è decisa a confermarsi anche per le prossime stagioni: il progetto nerazzurro passa come sempre per il mercato, tra giovani promesse e colpi d’esperienza. L’ultima idea è quella vede il ritorno a Bergamo di Giacomo “Jack” Bonaventura.

Calcio mercato Atalanta, l’affare Bonaventura

Si punterà tutto sul cuore e sulla voglia di tornare protagonista. Tra gli orobici il centrocampista è esploso, affermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo. In rossonero non sempre è riuscito a confermarsi e per questo potrebbe fare ritorno in provincia per ritrovare invece i grandi palcoscenici. L’obiettivo infatti è guadagnarsi una maglia per gli Europei 2021, che a questo punto non sono soltanto un sogno.

La Dea non dovrà sborsare nulla per il suo cartellino visto che il calciatore, assistito da Mino Raiola, è in scadenza con il Milan e non firmerà il rinnovo probabilmente. Ci sarà però da lottare: Fiorentina, Torino e Lazio sono pronte a dar battaglia ed il super-procuratore propenderà per il miglior offerente.

Ultime mercato Atalanta, si punta ai giovani: Fofana, Sangaré e Sissoko

Secondo la Gazzetta dello Sport, Percassi farà presto spese in Ligue 1. Si tratta di Youssouf Fofana del Monaco (classe ’99), Ibrahim Sangaré del Tolosa (‘97) e Ibrahima Sissoko dello Strasburgo (’97). Serviranno almeno una decina di milioni per i primi 2, qualcosa in meno per il terzo. Tutti e tre hanno più spiccate doti difensive che offensive, per questo l’arrivo di uno di loro non andrebbe a cozzare con l’arrivo di Bonaventura.