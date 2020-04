Ultime Juventus, senti Hakimi: “Real? Non so come andrà”

Notizie Juve | Achraf Hakimi, terzino marocchino del Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid, ha parlato ancora del suo futuro nel corso di un’intervista concessa ad AS:

“Non so quando il mio contratto con il Real Madrid finirà, di queste cose se ne occupa solo il mio agente. Penso questo potrebbe terminare entro un paio d’anni, ma non lo so molto bene. È lo stesso contratto che ho firmato nel 2017.

Io sono molto orgoglioso per quello che sto dimostrando in campo, inoltre sono molto contento della squadra in cui gioco”.

Ultime Juve: il BVB lascia o raddoppia?

Ultime Juve, il terzino del BVB era stato accostato anche alla Juventus che segue da tempo il calciatore ma dovrà convincere prima il Dortmund e poi il Real: