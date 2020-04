Serie A, Esposito: “Ho parlato con qualche calciatore, difficile che si riprenda”

L’attore Salvatore Esposito, famoso per il ruolo di Genny Savastano in Gomorra, ha rilasciato alcune dichiarazioni a fantacalcio.it a proposito della ripresa del campionato italiano.

Le parole di Esposito a Fantacalcio.it

Ecco quando dichiarato dall’artista napoletano: “Ho fatto un po’ di dirette con qualche calciatore, anche loro non stanno vivendo bene la situazione. Non so bene come si evolverà la situazione, non so pure voi come vi state organizzando. Trovo comunque difficile una ripresa o comunque un completamento che poi non vada ad inficiare sul prossimo campionato. Secondo me è impossibile riprendere e si finirebbe per giocare 12-13 partite in un mese, mese e mezzo. Cosa sono i calciatori, robot? E cosa accadrebbe se poi qualcuno risultasse nuovamente positivo? La Lazio? Rischiava di vincerlo questo campionato, per me è stata una sorpresa più dell’Atalanta. Si prospettava un campionato molto interessante, a me la Lazio è sempre piaciuta“.

A proposito del Fantacalcio

“Sono un paio di anni che non sto facendo più attivamente il Fantacalcio a causa dei tanti impegni. Seguo comunque parecchio il gioco, c’è un fantacalcio che fanno i miei cugini, che sarebbe quello storico, ed un altro invece nuovo che hanno fatto i miei amici da un paio di anni. Mi diverto tanto a sentire le loro conversazioni ed a tenermi aggiornato perché comunque il Fantacalcio è stato sempre una mia grande passione. Come quella degli italiani e quindi ci tengo ad essere informato. Spesso ho scritto sulla vostra pagina? Sì, bestemmie (ride, ndr)”.

LA QUARANTENA DI SALVATORE – “Bene, ovviamente per quello che può significare la parola bene in questo periodo. Non ci lamentiamo. Sono a Roma, invitiamo ovviamente tutti a stare a casa. La Pasqua? Mia mamma mi ha fatto arrivare il casatiello e la pastiera, quindi ho sentito un po’ l’aria di Napoli“.

LA PASSIONE FANTACALCIO – “Sono uno di quelli che al Fantacalcio ha goduto dei gol di Di Natale e Hubner, avevo il tridente del Lecce, Giacomazzi, Vucinic e Chevanton. Ho un amico con cui mi confronto e mi tengo aggiornato in questo senso, mi diverto a suggerire i nomi. Il Fantacalcio è una cosa che devi seguire, devi stare lì attento e seguire le dinamiche. Io sono fatto così: una cosa o la faccio bene o non la faccio“.

CALCIATORE DEL PASSATO DA ACQUISTARE AL FANTACALCIO – “Secondo me l’altro grande fuoriclasse, oltre Maradona, è Ronaldo il fenomeno. L’italia ha visto molti fuoriclasse, pero’ secondo me Ronaldo il Fenomeno era di un’altra categoria. E’ la stessa cosa che mi hanno detto Cannavaro ed altri calciatori che ho intervistato. Tutti mi rispondono Ronaldo il Fenomeno“.