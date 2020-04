Oroscopo Paolo Fox di domani 14 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Dovete portare pazienza ancora per un po’. Non è semplice affrontare questo periodo e solo nella giornata di mercoledì migliorerà un po’ il vostro umore. Vivete un periodo di confusione anche per quanto riguarda il lavoro e l’amore. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ALTRI SEGNI