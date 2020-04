Notizie Juventus, Rakitic: “Mercato? Parlano ma qui sto bene”

Ultime Juve | Altro che arrivo in Italia. Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona, ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista concessa a Mundo Deportivo:

Ultime Juve, le parole di Rakitic

“Da due anni il mio nome è accostato a tante squadre ma ho sempre detto che il Barcellona è un team perfetto per me.

Questa stagione è stata strana, scomoda, e sorprendente: devo imparare da questo per migliorarmi. Spero di restare qui fino alla scadenza naturale del mio contratto [30 giugno 2021, ndr].

Se la società non vorrà, allora dovremo dicsutere. Nessuna delle persone con cui ho parlato è stato in grado di darmi una spiegazione in merito al mio scarso minutaggio, in realtà. A volte succedono cose che non capisci, mi è dispiaciuto per i modi.