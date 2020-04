Tweet on Twitter

Notizie Italia, Mancini: “Ora adeguiamoci alle date”

Ultime Italia | Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rai1:

Le parole di Mancini

“Stop tardivo? Facile parlare ora, ai tempi in tanti neanche pensavano che questo virus sarebbe arrivato in Italia. Ha spiazzato un po’ tutti. Allora si poteva pensare di continuare, anche in tutta Europa si sono trovati nelle stesse situazioni. Tanto dipenderà quando comincia il campionato perché poi chiaramente si accumuleranno una serie di partite tra club e competizioni internazionali e nazionali. Tutto potrebbe essere un problema, però è anche vero che i giorni sono quelli, le date sono quelle quindi bisogna anche sapersi adeguare.

La Federazione si sta muovendo. Verranno premiati i medici, gli infermieri per tutto quello che stanno facendo e credo che ci dovremmo ricordare di loro anche dopo, perché adesso è troppo semplice. Quando sarà finita ricordiamoci di chi da una mano. credo siano veramente la parte migliore in questo momento. Le iniziative benefiche? Spero che dopo questo momento saremo persone migliori, ciò che è accaduto ci ha insegnato tante cose, che si può essere i più potenti, i più ricchi, i più belli; però poi arriva un nemico invisibile e ti abbatte come niente. Quindi spero che le persone diventino migliori, che possano diventare più buone.