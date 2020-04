Notizie Cagliari, Giulini: “In campo solo per ragioni economiche”

Ultime Cagliari | Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

“Credo che questa crisi che durerà per qualche anno. Può servire a ritrovare i valori. Dobbiamo essere bravi noi a ricostruire. Io non voglio che il mercato sia aperto quando si gioca. Sento di 3-4 mesi, ma bisognerebbe fare trattative giusto per poche settimane, perché altrimenti si impedisce la creazione di quei rapporti umani.

Spero invece in un salary cap, così tutte le squadre possano avvicinarsi all’idea di competere. Il fair play finanziario ha funzionato poco, il modello NBA invece sarebbe molto bello. Bisogna stare attenti a cosa vogliono i tifosi, che avranno problemi a riavvicinarsi sia per le limitazioni sia per ragioni ecomiche. Dobbiamo pensare a come ricostruire il mondo del calcio.