Gianluca Vialli, dopo 1 anno e mezzo, può finalmente dire di aver sconfitto il tumore. La notizia è arrivata nella in questi giorni particolari, durante le festività di Pasqua: una vera e propria rinascita.

Vialli batte il tumore al pancreas: “Nessun segno della malattia”

Vialli ha annunciato di aver superato il periodo più difficile della sua vita: ha vinto la sua battaglia contro il tumore al pancreas. Nell’intervista a la Repubblica ha raccontato: “Ho finito a dicembre 17 mesi di chemioterapia. Ho fatto due cicli: uno di 9 mesi e l’altro di 8. Ad aprile ho svolto altri esami, e non è uscito nessun segno della malattia“.

Gianluca ha detto che la malattia è stata simile ad un viaggio, ora questo percorso è terminato: “E’ stata dura, anche per un tipo tosto come me, sia dal punto di vista fisico che mentale. Adesso vedo ricrescere peli e sopracciglia: per me vuol dire tantissimo“. Ora che il male è alle spalle, l’ex attaccante di Juve e Samp è felice ma si trattiene: “Sono contento, ma lo dico sottovoce“.

Il nuovo obiettivo con la Nazionale

Vialli da novembre è diventato nuovo capo della delegazione della Nazionale Italiana, un’opportunità per lavorare assieme al suo amico Mancini. Entrambi lavoreranno per assemblare l’organico dell’Italia in vista dell’europeo, posticipato all’anno prossimo: “Aspetteremo un anno, sarà un’occasione per ogni azzurro di impossessarsi del progetto“. Gianluca ha anche detto la sua in merito al ritorno in campo: “Bisogna essere responsabili. Sono il primo a voler riprendere il calcio giocato, ma c’è da attendere l’ok dei medici e degli esperti“.