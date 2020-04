Douglas Costa non vede l’ora di ritornare in campo perché non sa più cosa fare in casa e spera in una ripresa della Serie A in tempi brevi.

Douglas Costa, stufo di stare a casa: “Spero in una ripresa della Serie A in tempi brevi”

Il brasiliano è in isolamento nel suo Paese. Anche lui, come altri compagni di squadra ha lasciato Torino nel pieno della quarantena. Ora però gli manca il calcio giocato. Durante una diretta Instagram con il cantante anglo-iraniano Tohi, Douglas Costa ha dichiarato: “Spero in una ripresa della Serie A entro un mese. Mi alleno tutti i giorni, ma non so più cosa fare a casa“.

Scalpita l’esterno della Juventus, non vede l’ora di bruciare la fascia come suo solito: “Spero che il campionato cominci al più presto“. Intanto, si gode la sua famiglia: “Sono qui in Brasile con i miei cari, sto passando molto tempo con loro“.

Calciomercato, Douglas al centro di una trattativa

Il centrocampista della Juve quest’anno è stato molto sfortunato a causa di un’infortunio d’inizio stagione. Ha giocato molto poco ed è riuscito a siglare solo due gol stagionali. Su di lui circolano voci di mercato su una possibile trattativa con il Manchester City, ma il suo contratto con la Vecchia Signora è ancora lungo. Il club inglese, però, attualmente è fuori dalle coppe europee per la violazione del Fair Play finanziario e se questa esclusione verrà confermata, Douglas Costa non sarà interessato al trasferimento.