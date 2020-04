News Juventus, Bergomi duro su Dybala: le parole dell’ex Inter sul 10 argentino

News Juventus – Bergomi su Dybala | Il calcio si è fermato per colpa dell’epidemia mondiale legata al Coronavirus. La penultima gara giocata in Serie A ha trovato tra le protagoniste le acerrimi rivali Inter e Juventus. Una vera e propria sfida scudetto, quando ancora il calcio era tra gli argomenti in auge e l’epidemia non si era ancora estesa. Ad accendere ancora quella sfida è l’ex Inter e attuale opinionista sportivo, Beppe Bergomi. Ai microfoni dei colleghi di Sky Sport, sono arrivate le sue parole sulla sfida che stava vedendo protagoniste in Serie A, Juventus e Inter, e principalmente sul 10 argentino, Paulo Dybala. Non parole dolci, perché ha precisato di non considerarlo un vero e proprio campione. Di seguito, le sue parole.

Ultime Juventus, le parole di Bergomi su Dybala

Sono arrivate le parole di Giuseppe Bergomi, annunciando la propria opinione sul duello tra Inter e Juventus: “Quest’anno i bianconeri hanno trovato una rivale forte e le due partite tra Juve e Inter lo dimostrano. C’è da considerare che la miglior partita della stagione, la Juventus, l’ha giocata all’andato e al ritorno contro l’Inter. Questo succede quando hai di fronte un avversario forte, che ti dà motivazioni”. La precisazione su Dybala: “E’ un ottimo giocatore, ma non è un campione, neanche un fuoriclasse. Cristiano Ronaldo lo è, sia alla Juve, che in Nazionale. Forse uno come lui può metterti in ombra”.